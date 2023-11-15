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Зинченко попал в сборную недели в EA FC 24

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За это Александр получил карточку с рейтингом 84

Зинченко попал в сборную недели в EA FC 24

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
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EA Sports опубликовала очередную сборную недели в режиме Ultimate Team футбольного симулятора FC 24.

В символическую команду попал защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. За это украинец получил обновленную игровую карточку с общим рейтингом - 84.

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26-летний Александр заслужил место в этой сборной, благодаря своему перформансу против "Бернли". Напомним, в 12-м туре на своем поле "канониры" уверенно разобрались со своим соперником, а сам Зинченко роскошным выстрелом забил третий гол команды Артеты в той встрече.

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Арсенал (Лондон) Бернли Александр Зинченко киберспорт EA FC 24
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