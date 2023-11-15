Зинченко попал в сборную недели в EA FC 24
За это Александр получил карточку с рейтингом 84
Getty Images / Global Images Ukraine
EA Sports опубликовала очередную сборную недели в режиме Ultimate Team футбольного симулятора FC 24.
В символическую команду попал защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. За это украинец получил обновленную игровую карточку с общим рейтингом - 84.
26-летний Александр заслужил место в этой сборной, благодаря своему перформансу против "Бернли". Напомним, в 12-м туре на своем поле "канониры" уверенно разобрались со своим соперником, а сам Зинченко
Impressing in their domestic league before heading off for international duties.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) November 15, 2023
Team of the Week 9 is in #FC24 Ultimate Team. pic.twitter.com/fbFzMrVeht
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