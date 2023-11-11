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Точный удар ножницами от Зинченко. Арсенал - Бернли 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Точный удар ножницами от Зинченко. Арсенал - Бернли 3:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В игре 12-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Бернли" болельщики увидели четыре гола. Три из них забили хозяева, поэтому победу празднует команда Микеля Артеты. Один гол в активе Александра Зинченко.

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АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Арсенал" - "Бернли" 3:1

Голы: Троссард (45+1), Салиба (57), Зинченко (74) - Браунхилл (54)

Предупреждения: Гудмундссон (90+3)

Удаление: Фабиу Виейра (83)

"Арсенал" располагается на втором месте в чемпионате, имея одинаковое количество очков с "Манчестер Сити". Однако, у вторых есть игра в запасе.

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