Райс: Зинченко – самая яркая личность в раздевалке Арсенала

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс рассказал, кто по его мнению является "главным героем" в раздевалке команды.

"Зинченко, безусловно, самая яркая личность в раздевалке “Арсенала”. Он сумасшедший. Он такой смешной.

Я бы, наверное, сказал, что он главный шутник команды. Многие другие ребята, наверное, тоже сказали бы это.

Он постоянно заводит нас. Атмосфера в раздевалке, честно говоря, очень хорошая”, – сказал Райс.