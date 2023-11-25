Райс: Зинченко – самая яркая личность в раздевалке Арсенала
Выделил украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс рассказал, кто по его мнению является "главным героем" в раздевалке команды.
"Зинченко, безусловно, самая яркая личность в раздевалке “Арсенала”. Он сумасшедший. Он такой смешной.
Я бы, наверное, сказал, что он главный шутник команды. Многие другие ребята, наверное, тоже сказали бы это.
Он постоянно заводит нас. Атмосфера в раздевалке, честно говоря, очень хорошая”, – сказал Райс.
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