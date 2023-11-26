Зинченко попал в четверку лучших левых защитников мира по версии FourFourTwo

Футбольный информационный портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших левых защитников мира на данный момент.

Место в нем нашлось и представителю сборной Украины. Четверку лучших левых беков замыкает футболист "Арсенала" Александр Зинченко.

“Подбирая мяч из глубины и дрейфуя в центральную зону, украинская звезда способна диктовать игру с помощью прекрасно точного паса, обеспечивая прочную базу, с помощью которой “Арсенал” может защищаться.

Фантастически последовательный игрок, Зинченко разрывает линии своими пасами, часто идеально перевешивая мячи для Мартина Эдегора между полузащитой соперника и защитой, или деликатно перекидывая его к Габриэлю Мартинелли и Букайо Сака”, - говорится в отчете портала.