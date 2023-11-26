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Зинченко попал в четверку лучших левых защитников мира по версии FourFourTwo

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Впереди только мировые звезды

Зинченко попал в четверку лучших левых защитников мира по версии FourFourTwo

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный информационный портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших левых защитников мира на данный момент.

Место в нем нашлось и представителю сборной Украины. Четверку лучших левых беков замыкает футболист "Арсенала" Александр Зинченко.

“Подбирая мяч из глубины и дрейфуя в центральную зону, украинская звезда способна диктовать игру с помощью прекрасно точного паса, обеспечивая прочную базу, с помощью которой “Арсенал” может защищаться.

Фантастически последовательный игрок, Зинченко разрывает линии своими пасами, часто идеально перевешивая мячи для Мартина Эдегора между полузащитой соперника и защитой, или деликатно перекидывая его к Габриэлю Мартинелли и Букайо Сака”, - говорится в отчете портала.

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Всего в первой десятке рейтинга пять футболистов с АПЛ. Другую половину мест поделили два игрока с испанского чемпионата и по одному из первенств Германии, Италии и Франции.

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Вся десятка номинантов выглядят следующим образом:

  • 1. Альфонсо Дэвис ("Бавария").
  • 2. Тео Эрнандес (Милан).
  • 3. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль").
  • 4. Александр Зинченко (“Арсенал”).
  • 5. Дестини Удоги (“Тоттенхэм”).
  • 6. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед).
  • 7. Ферлан Мэнди ("Реал").
  • 8. Алехандро Бальде (“Барселона”).
  • 9. Нуну Мендеш (ПСЖ).
  • 10. Первис Эступиньян (“Брайтон”).
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Комментарии
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download1 (huyersk)
26.11.2023 в 13:14
логічно що гравець одного з найсильнішого клубу світу є одним з найкращим у світі на своїй позиції
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0
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Комментарии 3
download1 (huyersk)
26.11.2023 в 13:14
логічно що гравець одного з найсильнішого клубу світу є одним з найкращим у світі на своїй позиції
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.11.2023 в 12:59
Цілком заслужене визнання для Зінченка! Я вже давно це стверджував: Зінченко унікальний гравець, він сказав своє новітнє слово в розвиток світового футболу, його гра це ноу-хау.
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download1 (huyersk)
26.11.2023 в 13:18
так, дуже інтузіазний гравець. Наприклад вчора мене вразило його вкидання з ауту на хід у карний майданчик, на Мартинелі. Як це можно назвати - розрізний аут?)
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