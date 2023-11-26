Зинченко попал в четверку лучших левых защитников мира по версии FourFourTwo
Впереди только мировые звезды
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольный информационный портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших левых защитников мира на данный момент.
Место в нем нашлось и представителю сборной Украины. Четверку лучших левых беков замыкает футболист "Арсенала" Александр Зинченко.
“Подбирая мяч из глубины и дрейфуя в центральную зону, украинская звезда способна диктовать игру с помощью прекрасно точного паса, обеспечивая прочную базу, с помощью которой “Арсенал” может защищаться.
Фантастически последовательный игрок, Зинченко разрывает линии своими пасами, часто идеально перевешивая мячи для Мартина Эдегора между полузащитой соперника и защитой, или деликатно перекидывая его к Габриэлю Мартинелли и Букайо Сака”, - говорится в отчете портала.
Всего в первой десятке рейтинга пять футболистов с АПЛ. Другую половину мест поделили два игрока с испанского чемпионата и по одному из первенств Германии, Италии и Франции.
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Вся десятка номинантов выглядят следующим образом:
- 1. Альфонсо Дэвис ("Бавария").
- 2. Тео Эрнандес (Милан).
- 3. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль").
- 4. Александр Зинченко (“Арсенал”).
- 5. Дестини Удоги (“Тоттенхэм”).
- 6. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед).
- 7. Ферлан Мэнди ("Реал").
- 8. Алехандро Бальде (“Барселона”).
- 9. Нуну Мендеш (ПСЖ).
- 10. Первис Эступиньян (“Брайтон”).
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