Карвахаль: Лунин довольно замкнутый парень, но он всегда очень нам помагал
Дани выказал комплименты украинскому киперу Реала
Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba
Один из лидеров "Реала", 31-летний защитник Дани Карвахаль высказался относительно украинского кипера команды Андрея Лунина.
"Лунин - потрясающий профессионал. Он довольно замкнутый парень, но я хочу его поздравить, потому что он всегда был на высоком уровне и очень нам помогал. Каждый раз, когда он играл, он играл очень хорошо. Кто будет играть дальше – это решение тренера", - сказал Карвахаль.
Напомним, что Лунин из-за травмы Кепы выйдет в стартовом составе мадридцев на матч 5-го тура ЛЧ с "Наполи".
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Источник:Football Espana
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