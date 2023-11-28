Карвахаль: Лунин довольно замкнутый парень, но он всегда очень нам помагал

Один из лидеров "Реала", 31-летний защитник Дани Карвахаль высказался относительно украинского кипера команды Андрея Лунина.

"Лунин - потрясающий профессионал. Он довольно замкнутый парень, но я хочу его поздравить, потому что он всегда был на высоком уровне и очень нам помогал. Каждый раз, когда он играл, он играл очень хорошо. Кто будет играть дальше – это решение тренера", - сказал Карвахаль.