Тренер Валенсии рассказал, что вызывает проблемы в процессе адаптации Яремчука
Пока что Роман не забил ни одного гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Роман приехал в последний день трансферного окна, почти не тренируясь во время предсезонной подготовки, и ему нелегко адаптироваться. Он тоже был со сборной и только сейчас начинает тренироваться с нами гораздо чаще. Мы ожидаем улучшения. Недавно он хорошо показал себя.
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Ощущение такое, что он будет становиться лучше, расти и приносить нам пользу. Уго Дуро забивает голы, и мне приходиться выбирать. Роман отличается от Уго и может дать нам что-то иное. Все, что является конкуренцией, заставит нас расти как команду", – приводит слова специалиста пресс-служба клуба.
Отметим, что Яремчук сыграл в нынешнем сезоне 9 матчей за "Валенсию" во всех турнирах, чаще выходя на замену.
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