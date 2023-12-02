Тренер Валенсии рассказал, что вызывает проблемы в процессе адаптации Яремчука

Главный тренер " Валенсии " Рубен Бараха рассказал о проблемах с адаптацией украинского форварда команды Романа Яремчука, который не забил еще ни одного гола за "летучих мышей" со старта сезона.

"Роман приехал в последний день трансферного окна, почти не тренируясь во время предсезонной подготовки, и ему нелегко адаптироваться. Он тоже был со сборной и только сейчас начинает тренироваться с нами гораздо чаще. Мы ожидаем улучшения. Недавно он хорошо показал себя.

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Ощущение такое, что он будет становиться лучше, расти и приносить нам пользу. Уго Дуро забивает голы, и мне приходиться выбирать. Роман отличается от Уго и может дать нам что-то иное. Все, что является конкуренцией, заставит нас расти как команду", – приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Отметим, что Яремчук сыграл в нынешнем сезоне 9 матчей за "Валенсию" во всех турнирах, чаще выходя на замену.