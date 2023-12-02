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По стопам Григорчука. Дмитрий Парфенов возглавил казахстанский клуб

Наши за границей

Подписал контракт до конца 2024 года

По стопам Григорчука. Дмитрий Парфенов возглавил казахстанский клуб

Актобе

UA-Футбол
Новина українською

Дмитрий Парфенов стал новым тренером "Актобе", 49-летний украинец подписал контракт до конца 2024 года.

Напомним, ранее в "Актобе" "сватали" Романа Григорчука.

Парфенов начал тренерскую карьеру в 2012 году. До подписания в "Актобе" бывший защитник сборной Украины тренировал юношескую сборную России, тульский "Арсенал" и московскую "Родину".

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Дмитрий Парфенов
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Источник:
ФК Актобе
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