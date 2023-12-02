По стопам Григорчука. Дмитрий Парфенов возглавил казахстанский клуб
Подписал контракт до конца 2024 года
Актобе
Дмитрий Парфенов стал новым тренером "Актобе", 49-летний украинец подписал контракт до конца 2024 года.
Напомним, ранее в "Актобе" "сватали" Романа Григорчука.
Парфенов начал тренерскую карьеру в 2012 году. До подписания в "Актобе" бывший защитник сборной Украины тренировал юношескую сборную России, тульский "Арсенал" и московскую "Родину".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лионель Месси рассказал о конфликте с Левандовским
- Путин резко увеличил штат армии России
- По регламенту место Нивы Бузовой в чемпионской группе Первой лиги должна занять Буковина
- Стало известно, какие оценки получил Зинченко за матч с Лансом
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн