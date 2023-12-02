По стопам Григорчука. Дмитрий Парфенов возглавил казахстанский клуб

Дмитрий Парфенов стал новым тренером "Актобе", 49-летний украинец подписал контракт до конца 2024 года.

Напомним, ранее в "Актобе" "сватали" Романа Григорчука.

Парфенов начал тренерскую карьеру в 2012 году. До подписания в "Актобе" бывший защитник сборной Украины тренировал юношескую сборную России, тульский "Арсенал" и московскую "Родину".