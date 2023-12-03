Трубин выйдет в старте Бенфики на матч против претендента на еврокубки

В рамках 12 тура чемпионата Португалии "Морейренсе" встретится с "Бенфикой". Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин сыграет в этом матче с первых минут.

В общей сложности это будет его восьмой поединок за лиссабонцев в Примейра-Лиге. Он выходил в основе своей команды в семи последних матчах во всех турнирах подряд.

Сейчас "Бенфика" лидирует в чемпионате, имея одинаковое количество очков со "Спортингом" и "Порту". Однако именно у лиссабонских команд есть еще по матчу в запасе. Добавим, что "Морейренсе" идет на шестой позиции в турнирной таблице – к еврокубкам рукой подать.

Матч начнется в 20.00.