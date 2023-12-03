Трубин выйдет в старте Бенфики на матч против претендента на еврокубки
"Орлы" продолжают бороться за чемпионство
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 12 тура чемпионата Португалии "Морейренсе" встретится с "Бенфикой". Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин сыграет в этом матче с первых минут.
В общей сложности это будет его восьмой поединок за лиссабонцев в Примейра-Лиге. Он выходил в основе своей команды в семи последних матчах во всех турнирах подряд.
Сейчас "Бенфика" лидирует в чемпионате, имея одинаковое количество очков со "Спортингом" и "Порту". Однако именно у лиссабонских команд есть еще по матчу в запасе. Добавим, что "Морейренсе" идет на шестой позиции в турнирной таблице – к еврокубкам рукой подать.
Матч начнется в 20.00.
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