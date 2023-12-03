  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик о матче с Брайтоном: Великолепный результат, но нервные последние минуты
В тренде

Мудрик о матче с Брайтоном: Великолепный результат, но нервные последние минуты

Наши за границей
Обновлено

Михаил дал послематчевые комментарии

Мудрик о матче с Брайтоном: Великолепный результат, но нервные последние минуты

Фото: пресслужби ФК "Челсі"

Новина українською

Вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал победу над "Брайтоном" (3:2) и поделился мыслями о предстоящих встречах:

Читайте такжеУмение пользоваться ошибками. Челси - Брайтон 3:2. Обзор матча и видео голов

- Это отличный результат для нас, но очень нервные последние 10-15 минут. Дополнительное время это всегда тяжело, особенно когда играете 10 на 11 и добавляют 10 минут. Но я горжусь нашими игроками сегодня. Замечательная победа команды.

- Сейчас начинается насыщенный матчами рождественский период, игры будут каждые несколько дней. Как сильно вы ждете этого?
- Думаю, мы готовы. Надеюсь, не будет травм. Некоторые игроки уже возвращаются после повреждений. У нас очень сильный состав. Думаю, мы готовы к этому месяцу.

- Фаны "Челси" активизируются каждый раз, когда ты получаешь мяч. Это помогает?
- Это сильно помогает. Я ценю всю поддержку наших болельщиков, я их люблю. Спасибо за поддержку. Я стараюсь всегда делать все, что в моих силах, - сказал Мудрик.

По теме
yellow-arrow
Борнмут номинировал Забарного на игрока матча
yellow-arrow
Трубин не пропустил, но Бенфика не выиграла. Орлы рискуют потерять лидерство
yellow-arrow
Трубин выйдет в старте Бенфики на матч против претендента на еврокубки
Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
chelseafc.com
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости