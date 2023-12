Мудрик о матче с Брайтоном: Великолепный результат, но нервные последние минуты

Вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал победу над "Брайтоном" (3:2) и поделился мыслями о предстоящих встречах:

- Это отличный результат для нас, но очень нервные последние 10-15 минут. Дополнительное время это всегда тяжело, особенно когда играете 10 на 11 и добавляют 10 минут. Но я горжусь нашими игроками сегодня. Замечательная победа команды.

- Сейчас начинается насыщенный матчами рождественский период, игры будут каждые несколько дней. Как сильно вы ждете этого?

- Думаю, мы готовы. Надеюсь, не будет травм. Некоторые игроки уже возвращаются после повреждений. У нас очень сильный состав. Думаю, мы готовы к этому месяцу.

- Фаны "Челси" активизируются каждый раз, когда ты получаешь мяч. Это помогает?

- Это сильно помогает. Я ценю всю поддержку наших болельщиков, я их люблю. Спасибо за поддержку. Я стараюсь всегда делать все, что в моих силах, - сказал Мудрик.

