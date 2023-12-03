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Умение пользоваться ошибками. Челси - Брайтон 3:2. Обзор матча и видео голов
Челси - Брайтон ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Челси" продолжает сюрпризы в АПЛ. После двух неудачных поединков, подопечные Поччетино выходят на поле и забивают за 21-ю минуту два гола и делают заявку на победу. Однако сказка длилась недолго. На 43-й "Брайтон" сравнивает, а на 45-й Галлахер получает вторую желтую и уходит смотреть матч с трибун.
В 3-м голе активное участие принял Михаил Мудрик, заработав пенальти для Энцо. Подопечные Де Дзерби второй, усилиями Педро, а также могли заработать пенальти. Однако после просмотра ВАР, арбитр не поставил 11-метровый.
"Пенсионеры" занимают место в середине таблицы, "Чайки" идут на две позиции выше.
АПЛ, 14-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
"Челси" - "Брайтон" 3:2
Голы: Фернандес (17, 65, с пенальти), Колвилл (21) - Буонанотте (43), Педро (90+2)
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