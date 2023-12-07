  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Галатасарай может продать Тете в Россию
В тренде

Галатасарай может продать Тете в Россию

Наши за границей
Обновлено

Других желающих на скандального бразильца пока что нет

Галатасарай может продать Тете в Россию

Фото: facebook.com/Galatasaray

Новина українською

"Галатасарай" продолжает искать варианты, чтобы избавиться от не так давно подписанного хавбека Тете.

Читайте такжеГалатасарай намерен продать Тете

После того, как "Тоттенхэм" в аналогичной ситуации согласился заплатить "Шахтеру" за Манора Саломона, в турецком клубе опасаются, что и им придется все-таки платить компенсацию за игрока, который был подписан на правах свободного агента.

Агента игрока, который недавно встречался с представителями "Галатасарая", попросили найти для хавбек игрока клуб, впрочем, сделать это не так-то просто. Из Европы предложений по Тете нет, но зато был интерес из стран Персидского залива, который, правда, также быстро угас из-за опасений выплаты еще и возможной компенсации "Шахтеру".

На данный момент интерес к игроку есть из России, и некоторые клубы РПЛ уже связались с "Галатасараем" по поводу хавбека. Ряд агентов предполагает, что если стамбульцы продадут Тете в РФ, то это лишит турецкий клуб любых проблем, но существует также и противоположное мнение – что неприятностей может стать даже больше.

На текущий момент вариант с продажей бразильца в Россию является последним шансом для "Галатасарая", и если иных возможностей в январе так и не представится, то турецкий гранд, вероятно, будет готов пойти на такую сделку.

По теме
yellow-arrow
Миколенко получил худшую оценку в составе Эвертона за матч с Ньюкаслом
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон – Ньюкасл 3:0. Запоздалые подарки от Триппьера ко Дню Святого Николая
yellow-arrow
Золотой дубль Демченко и Цитаишвили не дался. Динамо Батуми проиграло в финале Кубка Грузии
Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fotospor
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости