Галатасарай может продать Тете в Россию
Других желающих на скандального бразильца пока что нет
Фото: facebook.com/Galatasaray
"Галатасарай" продолжает искать варианты, чтобы избавиться от не так давно подписанного хавбека Тете.
После того, как "Тоттенхэм" в аналогичной ситуации согласился заплатить "Шахтеру" за Манора Саломона, в турецком клубе опасаются, что и им придется все-таки платить компенсацию за игрока, который был подписан на правах свободного агента.
Агента игрока, который недавно встречался с представителями "Галатасарая", попросили найти для хавбек игрока клуб, впрочем, сделать это не так-то просто. Из Европы предложений по Тете нет, но зато был интерес из стран Персидского залива, который, правда, также быстро угас из-за опасений выплаты еще и возможной компенсации "Шахтеру".
На данный момент интерес к игроку есть из России, и некоторые клубы РПЛ уже связались с "Галатасараем" по поводу хавбека. Ряд агентов предполагает, что если стамбульцы продадут Тете в РФ, то это лишит турецкий клуб любых проблем, но существует также и противоположное мнение – что неприятностей может стать даже больше.
На текущий момент вариант с продажей бразильца в Россию является последним шансом для "Галатасарая", и если иных возможностей в январе так и не представится, то турецкий гранд, вероятно, будет готов пойти на такую сделку.
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