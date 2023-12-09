Лудогорец расторгнет контракт с Пластуном, – Источник

Чемпион Болгарии "Лудогорец" расторгнет контракт с украинским защитником Игорем Пластуном. Об этом сообщает издание "ТемаСпорт". По информации источника 33-летний центрбек не оправдал ожиданий наставника команды и был отправлен во вторую команду. В этом сезоне Игорь сыграл лишь три поединка за клуб, последний раз за первую команду – 20-го августа.

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Сообщается, что Пластун уведомлен о разрыве контракта и готовится покинуть "Лудогорец" зимой.

На счету украинца 6 голов и 3 голевые передачи в 166 матчах за болгарскую команду.