Лудогорец расторгнет контракт с Пластуном, – Источник
Чемпиону Болгарии больше не нужен украинский защитник
Фото: pfcludogorets1945
Чемпион Болгарии "Лудогорец" расторгнет контракт с украинским защитником Игорем Пластуном. Об этом сообщает издание "ТемаСпорт". По информации источника 33-летний центрбек не оправдал ожиданий наставника команды и был отправлен во вторую команду. В этом сезоне Игорь сыграл лишь три поединка за клуб, последний раз за первую команду – 20-го августа.
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Сообщается, что Пластун уведомлен о разрыве контракта и готовится покинуть "Лудогорец" зимой.
На счету украинца 6 голов и 3 голевые передачи в 166 матчах за болгарскую команду.
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