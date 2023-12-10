Тоттенхэм на это зимнее трансферное окно добавил в шорт-лист украинца

По информации Mirror, "Тоттенхэм" на это зимнее трансферное окно добавил в шорт-лист центербека Илью Забарного.

"Тоттенхэм" начал следить за Забарным еще в начале 2023 года, но "Борнмут" оказался быстрее в подписании украинца. "Шпоры" планируют подписать Забарного в январе, если отпустят Эрика Дайера.

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Напомним, контракт Ильи Забарного с "Борнмутом" рассчитан до лета 2028 года.