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Тоттенхэм на это зимнее трансферное окно добавил в шорт-лист украинца

Наши за границей
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Шпоры интересовались ним еще в начале 2023

Тоттенхэм на это зимнее трансферное окно добавил в шорт-лист украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По информации Mirror, "Тоттенхэм" на это зимнее трансферное окно добавил в шорт-лист центербека Илью Забарного.

"Тоттенхэм" начал следить за Забарным еще в начале 2023 года, но "Борнмут" оказался быстрее в подписании украинца. "Шпоры" планируют подписать Забарного в январе, если отпустят Эрика Дайера.

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Напомним, контракт Ильи Забарного с "Борнмутом" рассчитан до лета 2028 года.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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