Суркис: Рад за Цыганкова. Верю, что его продадут за большие деньги
Владелец "Динамо" в восторге от игры экс-вингера киевлян
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Динамо" Игорь Суркис очень рад игре украинского вингера Виктора Цыганкова за "Жирону".
"Я очень рад за это. Мы подписали очень хороший контракт. Я верю, что Цыганкова продадут за большие деньги. Многие журналисты говорят, что "Динамо" не вовремя его продало, но мы все сделали правильно.
Мы получим большие деньги за Цыганкова. И "Жирона", и мы. Похожая ситуация с Миколенко и Забарным", - сказал Суркис.
Напомним, Цыганков перешел из "Динамо" в "Жирону" в январе этого года за 5 миллионов евро+50% от суммы последующей перепродажи игрока.
В текущем сезоне Виктор провел 16 матчей за испанский клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
Популярное сейчас
- Еще два футболиста покинули Минай
- Шовковский - полноценный главный в Динамо, Кривбасс - зимний чемпион, Миколенко - в команде недели АПЛ. Главные события за 11 декабря
- Все или ничего. Манчестер Юнайтед – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.12.23
- Украинская комбинация. Довбик забивает с ассиста Цыганкова Барселоне. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- Звезда сенсационного Тоттенхэма - главный фанат Гарри Поттера в АПЛ. ФОТО