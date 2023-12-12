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Суркис: Рад за Цыганкова. Верю, что его продадут за большие деньги

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Владелец "Динамо" в восторге от игры экс-вингера киевлян

Суркис: Рад за Цыганкова. Верю, что его продадут за большие деньги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис очень рад игре украинского вингера Виктора Цыганкова за "Жирону".

"Я очень рад за это. Мы подписали очень хороший контракт. Я верю, что Цыганкова продадут за большие деньги. Многие журналисты говорят, что "Динамо" не вовремя его продало, но мы все сделали правильно.

Мы получим большие деньги за Цыганкова. И "Жирона", и мы. Похожая ситуация с Миколенко и Забарным", - сказал Суркис.

Напомним, Цыганков перешел из "Динамо" в "Жирону" в январе этого года за 5 миллионов евро+50% от суммы последующей перепродажи игрока.

В текущем сезоне Виктор провел 16 матчей за испанский клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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