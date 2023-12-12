Суркис: Рад за Цыганкова. Верю, что его продадут за большие деньги

Президент "Динамо" Игорь Суркис очень рад игре украинского вингера Виктора Цыганкова за "Жирону".

"Я очень рад за это. Мы подписали очень хороший контракт. Я верю, что Цыганкова продадут за большие деньги. Многие журналисты говорят, что "Динамо" не вовремя его продало, но мы все сделали правильно. Мы получим большие деньги за Цыганкова. И "Жирона", и мы. Похожая ситуация с Миколенко и Забарным", - сказал Суркис.

Напомним, Цыганков перешел из "Динамо" в "Жирону" в январе этого года за 5 миллионов евро+50% от суммы последующей перепродажи игрока.

В текущем сезоне Виктор провел 16 матчей за испанский клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.