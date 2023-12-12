Тоттенхэм уже зимой готов выложить 30 млн евро за Цыганкова, - СМИ
Лондонский клуб готов выплатить клаусулу
фото из свободных источников
"
По данным источника, "шпоры" уже зимой готовы выплатить Клаусулу за украинца, которая составляет 30 млн евро.
Напомним, что по условиям соглашения с киевским "Динамо", украинский клуб получит 50 процентов от продажи Цыганкова.
В этом сезоне чемпионата Испании на счету украинца 3 забитых мяча и 3 голевые передачи в 14 поединках.
???? EXCLUSIVA ????— Fútbol Total (@FutbolTotalCF) December 11, 2023
El Tottenham está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Viktor Tsyhankov, jugador del Girona, en este mismo mercado de invierno. La cláusula del jugador asciende a los 30 M€. pic.twitter.com/LD69xJvs8u
Популярное сейчас
- Верес назначил нового главного тренера
- США помогут Украине создать силы для отпора России - Глава Пентагона
- Вместе с Хачериди. Еще один экс-игрок Динамо будет работать в отделе селекции клуба
- Барселона – Жирона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 16-го тура Ла Лиги
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
Комментарии 6