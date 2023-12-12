Тоттенхэм уже зимой готов выложить 30 млн евро за Цыганкова, - СМИ

" Тоттенхэм " этой зимой готов подписать украинского хавбека "Жироны" Виктора Цыганкова. Об этом пишет испанское издание Futbol Total.

По данным источника, "шпоры" уже зимой готовы выплатить Клаусулу за украинца, которая составляет 30 млн евро.

Напомним, что по условиям соглашения с киевским "Динамо", украинский клуб получит 50 процентов от продажи Цыганкова.

В этом сезоне чемпионата Испании на счету украинца 3 забитых мяча и 3 голевые передачи в 14 поединках.