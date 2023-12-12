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Тоттенхэм уже зимой готов выложить 30 млн евро за Цыганкова, - СМИ

Наши за границей
Обновлено

Лондонский клуб готов выплатить клаусулу

Тоттенхэм уже зимой готов выложить 30 млн евро за Цыганкова, - СМИ

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" этой зимой готов подписать украинского хавбека "Жироны" Виктора Цыганкова. Об этом пишет испанское издание Futbol Total.

По данным источника, "шпоры" уже зимой готовы выплатить Клаусулу за украинца, которая составляет 30 млн евро.

Напомним, что по условиям соглашения с киевским "Динамо", украинский клуб получит 50 процентов от продажи Цыганкова.

В этом сезоне чемпионата Испании на счету украинца 3 забитых мяча и 3 голевые передачи в 14 поединках.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
12.12.2023 в 21:18
Х.з. От добра добра не ищут. Как по мне лучше доиграть сезон, а потом определяться
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Комментарии 6
oda1979 (Запорожье)
12.12.2023 в 21:18
Х.з. От добра добра не ищут. Как по мне лучше доиграть сезон, а потом определяться
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0
0
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Бapceлиниyс
12.12.2023 в 21:26
Не определяться, а определяцца, баран блъ.
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0
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mr.Smith
12.12.2023 в 20:55
Жирна не супер клуб - завжди раді заробити.А чи треба Циганкову той тотенхем .
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0
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romajan (Київ)
12.12.2023 в 20:19
виграють ЛЛ - дадуть 60
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0
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scorpius (Ck)
12.12.2023 в 20:13
О, понеслась..
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Бapceлиниyс
12.12.2023 в 20:39
Вот шо значит обыграть Барселону.
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