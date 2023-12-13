Чеберко: Был в шоке, потому что летел в США бизнес-классом впервые в жизни

Украинский защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко рассказал о своем опыте в МЛС.

"Коламбус" где-то миллион за меня заплатил "Осиеку". Я был в шоке, потому что летел в США бизнес-классом впервые в жизни, встретили меня на машине там. Как будто я суперзвезда и приехал в США.

Тренер мне сказал, что выбрал меня среди ряда кандидатов. Первые месяцы я был зол на себя, потому что не был готов и не играл. Мне нужно было время.

После победы в чемпионате МЛС я плакал, потому что это мой первый трофей. А также из-за ситуации в Украине, где люди находятся в ужасной ситуации.

Карьеру я продолжу в "Коламбусе", здесь начну новый чемпионат. Я сыграл мало матчей, поэтому чувствую, что сделал меньше, чем мои партнеры для завоевания титула", — сказал Чеберко.