Чеберко: Был в шоке, потому что летел в США бизнес-классом впервые в жизни
Украинский защитник взял свой первый трофей в США
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко рассказал о своем опыте в МЛС.
"Коламбус" где-то миллион за меня заплатил "Осиеку". Я был в шоке, потому что летел в США бизнес-классом впервые в жизни, встретили меня на машине там. Как будто я суперзвезда и приехал в США.
Тренер мне сказал, что выбрал меня среди ряда кандидатов. Первые месяцы я был зол на себя, потому что не был готов и не играл. Мне нужно было время.
После победы в чемпионате МЛС я плакал, потому что это мой первый трофей. А также из-за ситуации в Украине, где люди находятся в ужасной ситуации.
Карьеру я продолжу в "Коламбусе", здесь начну новый чемпионат. Я сыграл мало матчей, поэтому чувствую, что сделал меньше, чем мои партнеры для завоевания титула", — сказал Чеберко.
Напомним, что за "Коламбус" игрок в сезоне провел 12 матчей без результативных действий.
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