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Чеберко: Был в шоке, потому что летел в США бизнес-классом впервые в жизни

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Украинский защитник взял свой первый трофей в США

Чеберко: Был в шоке, потому что летел в США бизнес-классом впервые в жизни

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко рассказал о своем опыте в МЛС.

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"Коламбус" где-то миллион за меня заплатил "Осиеку". Я был в шоке, потому что летел в США бизнес-классом впервые в жизни, встретили меня на машине там. Как будто я суперзвезда и приехал в США.

Тренер мне сказал, что выбрал меня среди ряда кандидатов. Первые месяцы я был зол на себя, потому что не был готов и не играл. Мне нужно было время.

После победы в чемпионате МЛС я плакал, потому что это мой первый трофей. А также из-за ситуации в Украине, где люди находятся в ужасной ситуации.

Карьеру я продолжу в "Коламбусе", здесь начну новый чемпионат. Я сыграл мало матчей, поэтому чувствую, что сделал меньше, чем мои партнеры для завоевания титула", — сказал Чеберко.

Напомним, что за "Коламбус" игрок в сезоне провел 12 матчей без результативных действий.

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Коламбус Крю (США) Евгений Чеберко
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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