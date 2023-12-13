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Миколенко: Главный тренер вселяет в меня уверенность, и я перенял эту уверенность

Наши за границей
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Украинец проводит отличный сезон в Эвертоне

Миколенко: Главный тренер вселяет в меня уверенность, и я перенял эту уверенность

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о доверии к себе со стороны главного тренера "ирисок" Шона Дайча.

"Главный тренер вселяет в меня уверенность, и я перенял эту уверенность. Я говорил с ним о своей травме, говорил и о других вещах. Он всегда открыт, у него всегда есть время поговорить, если нам нужно, если есть вопрос или проблема, я знаю, что могу обратиться к нему.

Я хочу играть в каждом матче, и чтобы быть в состоянии сделать это, самое главное – быть готовым физически, а за этим следует и психологическая готовность.

Что касается физической формы, то я согласен с главным. Мне всего 24 года, но я понимаю, что физическая форма очень важна на этом уровне. Я стараюсь быть лучше каждую тренировку в этом плане, делаю дополнительные пробежки и тому подобное.

Затем, на поле, я понимаю, какие цели он ставит перед нами и что он хочет от меня лично на моей позиции. Такое взаимопонимание полезно и для меня, и для него.

Я знаю, чего он хочет, и стараюсь каждый раз демонстрировать это на поле. Пока что в этом сезоне, думаю, у меня это неплохо получается", – сказал Миколенко.

Напомним, что в текущем сезоне Миколенко сыграл за "ирисок" 15 матчей, в которых забил 2 гола.

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Источник:
Эвертон
Опубликовал: Михаил Черныш
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