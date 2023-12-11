Тренер Эвертона: Миколенко продолжает развиваться и прогрессировать
Шон Дайч выделил игру украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал игру своей команды в матче против "Челси" (2:0) в 16-м туре АПЛ.
"Все наши ребята провели невероятный отрезок. Я могу бесконечно говорить о своих футболистах. Много приятных вещей. Миколенко продолжает развиваться и прогрессировать.
Пикфорд – просто топ-вратарь, Тарковски и Брейтвейт здорово сыгрались в обороне, классно проводит матчи и Дукуре.
Много позитива. И мне приятно, что мы находим разные способы для победы", - сказал Дайч.
Напомним, "Эвертон" обыграл "Челси" благодаря голам Дукуре и Доббина. Лучшим игроком встречи признали Виталия Миколенко.
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