Тренер Эвертона: Миколенко продолжает развиваться и прогрессировать

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал игру своей команды в матче против "Челси" (2:0) в 16-м туре АПЛ.

"Все наши ребята провели невероятный отрезок. Я могу бесконечно говорить о своих футболистах. Много приятных вещей. Миколенко продолжает развиваться и прогрессировать.

Пикфорд – просто топ-вратарь, Тарковски и Брейтвейт здорово сыгрались в обороне, классно проводит матчи и Дукуре.

Много позитива. И мне приятно, что мы находим разные способы для победы", - сказал Дайч.