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Тренер Эвертона: Миколенко продолжает развиваться и прогрессировать

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Шон Дайч выделил игру украинца

Тренер Эвертона: Миколенко продолжает развиваться и прогрессировать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал игру своей команды в матче против "Челси" (2:0) в 16-м туре АПЛ.

"Все наши ребята провели невероятный отрезок. Я могу бесконечно говорить о своих футболистах. Много приятных вещей. Миколенко продолжает развиваться и прогрессировать.

Пикфорд – просто топ-вратарь, Тарковски и Брейтвейт здорово сыгрались в обороне, классно проводит матчи и Дукуре.

Много позитива. И мне приятно, что мы находим разные способы для победы", - сказал Дайч.

Напомним, "Эвертон" обыграл "Челси" благодаря голам Дукуре и Доббина. Лучшим игроком встречи признали Виталия Миколенко.

Читайте такжеАПЛ. Эвертон – Челси 2:0. Мастер-класс от Виталия Миколенко
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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Алина Ерофеева
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