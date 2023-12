Миколенко - лучший игрок матча. Украинцы получили оценки за игру Эвертон - Челси

Победу в матче 16-го тура АПЛ "Эвертон" - "Челси" одержали первые. 2:0 - "ириски" отрываются от зоны вылета. Для Украины это противостояние выглядело больше не как "синие" против "синих", а как Миколенко против Мудрика.

Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко отыграл полный матч. Да еще и как отыграл! 50 касаний мяча, 11 точных из 18-и пасов, 9 выигранных дуэлей, 7 отборов, 6 выбитых мячей из-за опасности, 2 заблокированных удара. Аналитический портал WhoScored справедливо признал Виталия лучшим игроком матча. Оценка - 7,8. Sofascore поставили немного ниже - 7,5. Однако, это тоже самый высокий балл.

