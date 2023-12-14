Украинский вингер покинул клуб чемпионата Болгарии

"Пирин" прекратил сотрудничество с украинским вингером Дмитрием Семенивым, сообщает официальный сайт болгарского клуба.

25-летний футболист защищал цвета команды с января 2023 года. За это время он отыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

В Украине он известен по выступлениям за "Реал Фарму", "Черноморец", "Горняк-Спорт" и ПФК "Львов". За рубежом он успел также поиграть за латвийскую "Лиепаю". Портал Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

"Пирин" занимает 14-е место в чемпионате Болгарии.