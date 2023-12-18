Тренер Бенфики: Трубину нужна была уверенность. Сейчас он очень вырос. Замечательный игрок

В воскресенье, семнадцатого декабря, в матче чемпионата Португалии "Бенфика" одолела одного из своих прямых конкурентов "Брагу" 1:0. Лучшим игроком матча был признан голкипер "орлов" Анатолий Трубин. Он совершил шесть сейвов. После игры журналисты спросили главного тренера "Бенфики" об оценке игры украинца. Цитирует наставника авторитетное португальское издание А Bola.

"В его игре были хорошие моменты, он прекрасно сэйвовал ногами на последнем рубеже, что очень важно. Он уверенно выполнял длинные передачи, а также в фазе перехода в наступление в нужный момент отдавал мяч игрокам, принимал правильные решения. Особенно в первом тайме он был очень хорош. Трубину нужна была уверенность в первых играх, сейчас он ее набрался, он вырос, и я считаю его замечательным игроком. Мы очень довольны им, сегодня он сыграл великолепную игру", - сказал Рогер Шмидт.

Добавим, что восхищены игрой Трубина и болельщики "Бенфики", которые очень хвалят украинца на форумах под новостями с видео его сейвов.