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Тоттенхэм сохраняет интерес к Забарному

Наши за границей
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Шпоры интересовались украинцем еще летом

Тоттенхэм сохраняет интерес к Забарному

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" интересовался центральным защитником "Борнмута" Ильей Забарным. Об этом сообщал журналист и комментатор Игорь Цыганык.

Как сообщил источник, "Тоттенхэм" интересовался защитником летом, однако тогда до переговоров дело не дошло из-за того, что у "шпор" были проблемы с финансовым фейр-плей.

Тем не менее, интерес к украинцу со стороны "шпор" сохраняется, сообщает Цыганык. Поэтому, переход Забарного в "Тоттенхэм" зимой или летом вполне вероятен.

Напомним, что в текущем сезоне 21-летний центрбек сыграл за "Борнмут" 18 матчей без результативных действий.

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Тоттенхэм (Лондон) Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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