Тоттенхэм сохраняет интерес к Забарному
Шпоры интересовались украинцем еще летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "
Как сообщил источник, "Тоттенхэм" интересовался защитником летом, однако тогда до переговоров дело не дошло из-за того, что у "шпор" были проблемы с финансовым фейр-плей.
Тем не менее, интерес к украинцу со стороны "шпор" сохраняется, сообщает Цыганык. Поэтому, переход Забарного в "Тоттенхэм" зимой или летом вполне вероятен.
Напомним, что в текущем сезоне 21-летний центрбек сыграл за "Борнмут" 18 матчей без результативных действий.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жирона випереджає Барселону на дев'ять очок, Атлетіко - на десять. Турнирная таблица Ла Лиги
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- Шахтер получил соперника в стыковом раунде Лиги Европы
- Арсенал вернулся в лидеры, Ман Сити проигрывает первой тройке четыре очка. Турнирная таблица АПЛ
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн