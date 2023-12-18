Тоттенхэм сохраняет интерес к Забарному

Лондонский " Тоттенхэм " интересовался центральным защитником "Борнмута" Ильей Забарным. Об этом сообщал журналист и комментатор Игорь Цыганык.

Как сообщил источник, "Тоттенхэм" интересовался защитником летом, однако тогда до переговоров дело не дошло из-за того, что у "шпор" были проблемы с финансовым фейр-плей.

Тем не менее, интерес к украинцу со стороны "шпор" сохраняется, сообщает Цыганык. Поэтому, переход Забарного в "Тоттенхэм" зимой или летом вполне вероятен.

Напомним, что в текущем сезоне 21-летний центрбек сыграл за "Борнмут" 18 матчей без результативных действий.