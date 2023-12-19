Transfermarkt обновил рыночную стоимость украинцев в АПЛ: Мудрик подешевел, все другие - с профитом
Виталий Миколенко подорожал на 3 млн евро
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня редакция Transfermarkt обновила рыночную стоимость игроков в Английской Премьер-Лиге.
Свою новую рыночную стоимость получил защитник "Эвертона" и национальной сборной Украины Виталий Миколенко, который подорожал на 3 млн евро. Теперь стоимость украинского защитника оценивается в 28 млн. евро.
Подорожал также Илья Забарный. Он прибавил в цене сразу на пять миллионов евро, что является наибольшим приростом среди украинцев. Сейчас защитник "Борнмута" стоит 25 миллионов евро.
В два с половиной раза выросла цена на Егора Ярмолюка, который начал больше играть в АПЛ в составе "Брентфорда". Теперь на рынке он проходит с ценой в 2.5 миллиона евро (ранее стоил миллион).
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Без изменений осталась цена Александра Зинченко - 42 миллиона евро. Однако благодаря тому, что подешевел Михаил Мудрик (единственный среди украинцев) - минус пять миллионов евро (с сорока до 45-ти), - теперь именно Зинченко является самым дорогим украинцем в АПЛ. Поэтому тоже в профите.
- Александр Зинченко ("Арсенал", +0 миллионов евро, 42 миллиона евро);
- Михаил Мудрик ("Челси", -5 млн, 40 млн);
- Виталий Миколенко ("Эвертон", +3 млн, 28 млн);
- Илья Забарный ("Борнмут", +5 млн, 25 млн);
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", +1.5 млн, 2.5 млн).
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