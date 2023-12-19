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Transfermarkt обновил рыночную стоимость украинцев в АПЛ: Мудрик подешевел, все другие - с профитом

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Виталий Миколенко подорожал на 3 млн евро

Transfermarkt обновил рыночную стоимость украинцев в АПЛ: Мудрик подешевел, все другие - с профитом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня редакция Transfermarkt обновила рыночную стоимость игроков в Английской Премьер-Лиге.

Свою новую рыночную стоимость получил защитник "Эвертона" и национальной сборной Украины Виталий Миколенко, который подорожал на 3 млн евро. Теперь стоимость украинского защитника оценивается в 28 млн. евро.

Подорожал также Илья Забарный. Он прибавил в цене сразу на пять миллионов евро, что является наибольшим приростом среди украинцев. Сейчас защитник "Борнмута" стоит 25 миллионов евро.

В два с половиной раза выросла цена на Егора Ярмолюка, который начал больше играть в АПЛ в составе "Брентфорда". Теперь на рынке он проходит с ценой в 2.5 миллиона евро (ранее стоил миллион).

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Без изменений осталась цена Александра Зинченко - 42 миллиона евро. Однако благодаря тому, что подешевел Михаил Мудрик (единственный среди украинцев) - минус пять миллионов евро (с сорока до 45-ти), - теперь именно Зинченко является самым дорогим украинцем в АПЛ. Поэтому тоже в профите.

Украинцы в АПЛ

  1. Александр Зинченко ("Арсенал", +0 миллионов евро, 42 миллиона евро);
  2. Михаил Мудрик ("Челси", -5 млн, 40 млн);
  3. Виталий Миколенко ("Эвертон", +3 млн, 28 млн);
  4. Илья Забарный ("Борнмут", +5 млн, 25 млн);
  5. Егор Ярмолюк ("Брентфорд", +1.5 млн, 2.5 млн).
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Источник:
transfermarkt
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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