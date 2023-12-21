"Миколенко снова с нами". Тренер Эвертона анонсировал возвращение украинца после травмы

Главный тренер " Эвертона " Шон Дайч сообщил, что у Виталия Миколенко есть шанс сыграть в матче 18-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Миколенко снова с нами. Шеймусу Коулмэну нужно еще несколько дней, чтобы вернуться к тренировкам. Эшли Янг занимается, но не думаю, что он сможет сыграть. Абдулай Дукуре не будет доступен", - сказал Дайч.

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Напомним, что поединок "Тоттенхэм" – "Эвертон" состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 17.00 по киевскому времени.

Миколенко из-за травмы паха пропустил два последних матча своей команды, с "Бернли" и "Фулхэмом".