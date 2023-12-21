"Миколенко снова с нами". Тренер Эвертона анонсировал возвращение украинца после травмы
Виталий пропустил два матча из-за травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Миколенко снова с нами. Шеймусу Коулмэну нужно еще несколько дней, чтобы вернуться к тренировкам. Эшли Янг занимается, но не думаю, что он сможет сыграть. Абдулай Дукуре не будет доступен", - сказал Дайч.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что поединок "Тоттенхэм" – "Эвертон" состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 17.00 по киевскому времени.
Миколенко из-за травмы паха пропустил два последних матча своей команды, с "Бернли" и "Фулхэмом".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:twitter.com/Everton
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стали известны сроки запуска Европейской Суперлиги
- Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА о запрете создания Суперлиги
- 16-летний брат Мбаппе дебютировал за основную команду ПСЖ
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн