+1 болельщик. Мудрик получил именную майку украинского баскетбольного клуба. ФОТО
Вингер Челси посетил баскетбольный матч Лондон Лайонс против Прометея
фото из соцсетей
В среду, 20 декабря, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик
Матч проходил в Лондоне и к сожалению, закончился победой британской команды со счетом 89:88.
После игры Михаил получил именную баскетбольную майку "Прометея" с привычным для себя 10-м номером.
"Теперь у вас +1 болельщик", похвастался Мудрик в сториз Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Орбан назвал вторжение РФ в Украину "военной операцией": Когда Россия объявит войну, тогда будет война"
- Стали известны сроки запуска Европейской Суперлиги
- Подробности потенциального формата Суперлиги: 64 клуба, три Дивизиона, система понижения и повышения в классе
- Арсенал вернулся в лидеры, Ман Сити проигрывает первой тройке четыре очка. Турнирная таблица АПЛ
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн