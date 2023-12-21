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+1 болельщик. Мудрик получил именную майку украинского баскетбольного клуба. ФОТО

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Вингер Челси посетил баскетбольный матч Лондон Лайонс против Прометея

+1 болельщик. Мудрик получил именную майку украинского баскетбольного клуба. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 20 декабря, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик посетил баскетбольный матч 12-го тура Еврокубка, в котором "Лондон Лайонс" принимал украинский "Прометей".

Матч проходил в Лондоне и к сожалению, закончился победой британской команды со счетом 89:88.

После игры Михаил получил именную баскетбольную майку "Прометея" с привычным для себя 10-м номером.

"Теперь у вас +1 болельщик", похвастался Мудрик в сториз Instagram.

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Челси (Лондон) БК Прометей (Камянское) Михаил Мудрик
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