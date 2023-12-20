Мудрик посетил баскетбольный матч Прометея в Лондоне. ФОТО
Вчера украинец вывел Челси в полуфинал Кубка лиги, а сегодня сходил на баскетбол
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Украинский вингер "
Матч проходил в Лондоне и закончился победой британской команды со счетом 89:88.
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