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Мудрик посетил баскетбольный матч Прометея в Лондоне. ФОТО

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Вчера украинец вывел Челси в полуфинал Кубка лиги, а сегодня сходил на баскетбол

Мудрик посетил баскетбольный матч Прометея в Лондоне. ФОТО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик посетил баскетбольный матч 12-го тура Еврокубка, в котором "Лондон Лайонс" принимал украинский "Прометей".

Матч проходил в Лондоне и закончился победой британской команды со счетом 89:88.

Мудрик посетил баскетбольный матч Прометея в Лондоне. ФОТО - изображение 1
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