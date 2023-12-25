Щасливого Різдва. Миколенко снялся в рождественском видео Эвертона
Виталий также принял участие в рождественском ролике своего клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Англия, как и весь мир, 25 декабря празднует Рождество.
К празднику игроки "
Поучаствовал в тренде и украинский защитник Виталий Миколенко, который обратился к болельщикам, пожелав счастливого Рождества на родном языке.
Up The Festive Toffees! ✊— Everton (@Everton) December 25, 2023
A Christmas message to Evertonians around the world from our boys and girls in blue. ???????? pic.twitter.com/7Isum2OvVx
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