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В тренде

Щасливого Різдва. Миколенко снялся в рождественском видео Эвертона

Наши за границей

Виталий также принял участие в рождественском ролике своего клуба

Щасливого Різдва. Миколенко снялся в рождественском видео Эвертона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Англия, как и весь мир, 25 декабря празднует Рождество.

К празднику игроки "Эвертона" записали видеоролик с рождественскими поздравлениями.

Поучаствовал в тренде и украинский защитник Виталий Миколенко, который обратился к болельщикам, пожелав счастливого Рождества на родном языке.

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