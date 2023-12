Щасливого Різдва. Миколенко снялся в рождественском видео Эвертона

Англия, как и весь мир, 25 декабря празднует Рождество.

К празднику игроки " Эвертона " записали видеоролик с рождественскими поздравлениями.

Поучаствовал в тренде и украинский защитник Виталий Миколенко, который обратился к болельщикам, пожелав счастливого Рождества на родном языке.

Up The Festive Toffees! ✊



A Christmas message to Evertonians around the world from our boys and girls in blue. ???????? pic.twitter.com/7Isum2OvVx