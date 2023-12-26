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Марина Трубина: В Лиссабоне общаемся с семьей Худжамовых

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Семья Худжамовых также проживает в Лиссабоне

Марина Трубина: В Лиссабоне общаемся с семьей Худжамовых

фото из соцсетей

Новина українською

Жена вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина, рассказала о своем круге общения в Португалии.

– С кем общаетесь здесь в Лиссабоне? Есть у вас здесь какие-то друзья? Может быть, общаетесь с семьей Худжамовых? Я знаю, что они здесь проживают.

– Да, я общаюсь со Стеллой, Анатолий общается с Рустамом. Даже планируем выйти на завтрак вместе. То есть у нас с ними теплые отношения, нормальные. Они мне очень импонируют, как семья, как Стелла. У них много детей.

– Они приходили к вам в гости с детьми?

– Еще нет, потому что график что у Рустама, что у Стеллы, что у детей – я вижу по сторис ее, что всегда какие-то кружки, гимнастика, футбол. Дети взрослые ходять на футбол. То есть, я понимаю, что из-за графиков не было времени договориться.

– Общаешься, возможно, с кем-то из жен игроков "Бенфики"?

– Да, есть несколько девушек, с которыми я общаюсь. Мы поддерживаем связь.

– С кем?

– Девушка Морато и девушка голкипера, но я не помню его фамилии. Он тоже играет в основной команде "Бенфики".

– Вы вместе все сидите на матче?

– Да.

– Я так понимаю, это отдельная какая-то ложа?

– Да, для жен, друзей, знакомых. Туда приходят – и там на месте уже фотография игрока, где ты можешь сидеть. То есть, два места на игрока одного отдается, – сказала Трубина.

Напомним, что Рустам Худжамов работает тренером вратарей сборной Украины. Его 9-летний сын занимается в академии "Бенфики".

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Источник:
Анна Реброва
Опубликовал: Михаил Черныш
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