Марина Трубина: В Лиссабоне общаемся с семьей Худжамовых
Семья Худжамовых также проживает в Лиссабоне
фото из соцсетей
Жена вратаря "
– С кем общаетесь здесь в Лиссабоне? Есть у вас здесь какие-то друзья? Может быть, общаетесь с семьей Худжамовых? Я знаю, что они здесь проживают.
– Да, я общаюсь со Стеллой, Анатолий общается с Рустамом. Даже планируем выйти на завтрак вместе. То есть у нас с ними теплые отношения, нормальные. Они мне очень импонируют, как семья, как Стелла. У них много детей.
– Они приходили к вам в гости с детьми?
– Еще нет, потому что график что у Рустама, что у Стеллы, что у детей – я вижу по сторис ее, что всегда какие-то кружки, гимнастика, футбол. Дети взрослые ходять на футбол. То есть, я понимаю, что из-за графиков не было времени договориться.
– Общаешься, возможно, с кем-то из жен игроков "Бенфики"?
– Да, есть несколько девушек, с которыми я общаюсь. Мы поддерживаем связь.
– С кем?
– Девушка Морато и девушка голкипера, но я не помню его фамилии. Он тоже играет в основной команде "Бенфики".
– Вы вместе все сидите на матче?
– Да.
– Я так понимаю, это отдельная какая-то ложа?
– Да, для жен, друзей, знакомых. Туда приходят – и там на месте уже фотография игрока, где ты можешь сидеть. То есть, два места на игрока одного отдается, – сказала Трубина.
Напомним, что Рустам Худжамов работает тренером вратарей сборной Украины. Его 9-летний сын занимается в академии "Бенфики".
Популярное сейчас
- Залужный: Мне нужны люди, которые могут выполнять поставленные задачи. Кого будет государство призывать - не моя компетенция
- Экипаж БДК Новочеркасск в Феодосии был уничтожен, - Игнат
- В сети появились фото и видео уничтоженного российского десантного корабля
- Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО