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Петраков признан лучшим тренером Армении 2023 года

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Петраков признан лучшим тренером Армении 2023 года

Фото: Football Federation of Armenia

Новина українською

Наставник сборной Армении Александр Петраков стал лучшим тренером в Армении в 2023 году. Об этом говорится на официальном сайте Федерации футбола страны.

Украинский специалист набрал 62 балла. Второе место занял коуч "Пюника" Егише Меликян, набрав 56 пунктов. На третьей строчке с 54 очками расположился менеджер "Урарту" Дмитрий Гунько.

Напомним, 66-летний Петраков возглавил сборную Армении в январе 2023 года. В квалификации Евро-2024 армяне под его руководством заняли четвертое место в группе D, пропустив вперед Турцию, Хорватию и Уэльс.

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Источник:
ffa.am
Опубликовал: Алина Ерофеева
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