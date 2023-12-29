Петраков признан лучшим тренером Армении 2023 года

Наставник сборной Армении Александр Петраков стал лучшим тренером в Армении в 2023 году. Об этом говорится на официальном сайте Федерации футбола страны.

Украинский специалист набрал 62 балла. Второе место занял коуч "Пюника" Егише Меликян, набрав 56 пунктов. На третьей строчке с 54 очками расположился менеджер "Урарту" Дмитрий Гунько.

Напомним, 66-летний Петраков возглавил сборную Армении в январе 2023 года. В квалификации Евро-2024 армяне под его руководством заняли четвертое место в группе D, пропустив вперед Турцию, Хорватию и Уэльс.