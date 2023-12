Малиновский остался в запасе Дженоа на матч Серии А против Интера

Сегодня, 29 декабря, в итальянской Серии А состоятся несколько матчей 18-го тура местного чемпионата, в одном из которых "Дженоа" примет "Интер".

Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на этот поединок - он начнет игру на лавке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 21:45.

Ну и отметим, что "Интер" занимает 2-е место в таблице, имея в активе 40 очков. У "Дженоа" 19 баллов и 14-е место.

