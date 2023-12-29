Малиновский остался в запасе Дженоа на матч Серии А против Интера
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 29 декабря, в итальянской Серии А состоятся несколько матчей 18-го тура местного чемпионата, в одном из которых "Дженоа" примет "Интер".
Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на этот поединок - он начнет игру на лавке запасных.
Напомним, что поединок начнется в 21:45.
Ну и отметим, что "Интер" занимает 2-е место в таблице, имея в активе 40 очков. У "Дженоа" 19 баллов и 14-е место.
⤵️ STARTING XI #GenoaInter ???????? pic.twitter.com/8DdjUH9Acj— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 29, 2023
Your Nerazzurri line-up for #GenoaInter ????— Inter (@Inter_en) December 29, 2023
Powered by @play_eFootball#ForzaInter pic.twitter.com/kNSGiw9VcN
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