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Следующая станция – сборная Украины? Михайленко официально покинул кипрский клуб

Наши за границей
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Возвращается из заграничной командировки

Следующая станция – сборная Украины? Михайленко официально покинул кипрский клуб

Новина українською

Кипрский "Акритас Хлоракас" на своих официальных ресурсах попрощался с украинским тренером Дмитрием Михайленко.

Специалист работал во главе команды с июля этого года. За 13 матчей в рамках второго дивизиона "Акритас" набрал 12 очков. Пока он находится на 12 месте чемпионата.

С октября 2020 года Михайленко работал только за границей. Кроме "Акритаса", он возглавлял также первую команду "Пафоса" и "Пафос" U19.

"ТаТоТаке" ранее сообщало о том, что следующим местом работы специалиста будет сборная Украины U19.

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Опубликовал: Максим Кучер
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