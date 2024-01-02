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Валенсия - Вильярреал. Яремчук вернулся в стартовый состав летучих мышей

Наши за границей
Обновлено

Украинский форвард снова в деле

Валенсия - Вильярреал. Яремчук вернулся в стартовый состав летучих мышей

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 января, в рамках 19-го тура чемпионата Испании "Валенсия" примет "Вильярреал". Матч начнется в 22:30.

Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук вернулся в стартовый состав своей команды и начнет поединок с первых минут.

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Также отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Напомним, что украинский форвард в текущем сезоне провел за "летучих мышей" 14 матчей (5 раз выходил в старте), в которых забил 1 гол.

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Роман Яремчук Валенсия Вильярреал
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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.01.2024 в 22:40
Ну накінець то!!!Молодець!!!
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.01.2024 в 22:40
Ну накінець то!!!Молодець!!!
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
02.01.2024 в 22:37
Ух який голяс забив Яремчук!
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