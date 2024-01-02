Валенсия - Вильярреал. Яремчук вернулся в стартовый состав летучих мышей
Украинский форвард снова в деле
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 2 января, в рамках 19-го тура
Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук вернулся в стартовый состав своей команды и начнет поединок с первых минут.
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Напомним, что украинский форвард в текущем сезоне провел за "летучих мышей" 14 матчей (5 раз выходил в старте), в которых забил 1 гол.
???? OUR STARTING XI ????????#ValenciaVillarreal pic.twitter.com/z8awc7DMSe— Valencia CF (@valenciacf_en) January 2, 2024
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02.01.2024 в 22:40
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