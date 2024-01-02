Валенсия - Вильярреал. Яремчук вернулся в стартовый состав летучих мышей

Сегодня, 2 января, в рамках 19-го тура чемпионата Испании "Валенсия" примет "Вильярреал". Матч начнется в 22:30.

Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук вернулся в стартовый состав своей команды и начнет поединок с первых минут.

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Также отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Напомним, что украинский форвард в текущем сезоне провел за "летучих мышей" 14 матчей (5 раз выходил в старте), в которых забил 1 гол.