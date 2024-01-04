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Бурбас: Сандерленд интересуется Михайличенко, но Полесье ближе всех к подписанию игрока

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Житомирский клуб предлагает лучшие финансовые условия

Бурбас: Сандерленд интересуется Михайличенко, но Полесье ближе всех к подписанию игрока

Фото: УАФ

Новина українською

Комментатор и журналист Игорь Бурбас прокомментировал информацию о том, что украинским защитником "Динамо" Загреб Богданом Михайличенко интересуется английский "Сандерленд".

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"Да, действительно, Михайличенко может стать партнером Назария Русина. Есть такая информация. Англичане очень заинтересованы в усилении позиции левого защитника за счет украинца, которому его нынешний клуб "Динамо" (Загреб) готов предоставить статус свободного агента.

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Знаю, что кроме "черных котов" к Михайличенко есть интерес со стороны еще одного клуба из Чемпионшипа. Но, по моей информации, самым близким к подписанию защитника является житомирское "Полесье", которое предлагает лучшие личные условия", - написал Бурбас.

Напомним, что Михайличенко только летом стал игроком загребского "Динамо", провел 15 матчей и попал в немилость главному тренеру Сергею Якировичу. Украинец три месяца не попадает даже в заявку и зимой, вероятно, получит статус свободного агента.

Если Богдан действительно поедет в Чемпионшип, то составит компанию землякам Назарию Русину ("Сандерленд") и Николаю Кухаревичу ("Суонси").

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Алексей Михайличенко Динамо (Загреб) Сандерленд Полесье (Житомир)
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Artemanat (Кривой Рог)
04.01.2024 в 19:33
Переїхати в Англію чи топтати упл,оце вибір
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Комментарии 1
Artemanat (Кривой Рог)
04.01.2024 в 19:33
Переїхати в Англію чи топтати упл,оце вибір
Ответить
0
0

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