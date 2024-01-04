Бурбас: Сандерленд интересуется Михайличенко, но Полесье ближе всех к подписанию игрока
Житомирский клуб предлагает лучшие финансовые условия
Фото: УАФ
Комментатор и журналист Игорь Бурбас прокомментировал информацию о том, что украинским защитником "Динамо" Загреб Богданом Михайличенко интересуется английский "Сандерленд".
"Да, действительно, Михайличенко может стать партнером Назария Русина. Есть такая информация. Англичане очень заинтересованы в усилении позиции левого защитника за счет украинца, которому его нынешний клуб "Динамо" (Загреб) готов предоставить статус свободного агента.
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Знаю, что кроме "черных котов" к Михайличенко есть интерес со стороны еще одного клуба из Чемпионшипа. Но, по моей информации, самым близким к подписанию защитника является житомирское "Полесье", которое предлагает лучшие личные условия", - написал Бурбас.
Напомним, что Михайличенко только летом стал игроком загребского "Динамо", провел 15 матчей и попал в немилость главному тренеру Сергею Якировичу. Украинец три месяца не попадает даже в заявку и зимой, вероятно, получит статус свободного агента.
Если Богдан действительно поедет в Чемпионшип, то составит компанию землякам Назарию Русину ("Сандерленд") и Николаю Кухаревичу ("Суонси").
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