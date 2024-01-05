Трубин: Чемпионат без зимнего перерыва - это новый опыт
Украинский футболист мотивирован, чтобы становиться лучше
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин рассказал о новом опыте в португальском клубе.
"Чемпионат без зимнего перерыва - это новый опыт.
Год без остановки с зимних сборов и почти без летней паузы.
Чувствую ли я истощение? - Нет. Есть ли у меня мотивация? - Конечно! Нужен ли мне более длинный отдых? - Это хороший урок для меня как фокусироваться на качестве, а не на продолжительности", - написал Трубин на своей странице в Instagram.
Напомним, Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" летом 2023 года. В текущем сезоне кипер провел 20 матчей за "орлов", в которых пропустил 17 голов и в 8-ми матчах сыграл "на ноль".
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