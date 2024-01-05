Трубин: Чемпионат без зимнего перерыва - это новый опыт

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин рассказал о новом опыте в португальском клубе.

"Чемпионат без зимнего перерыва - это новый опыт.

Год без остановки с зимних сборов и почти без летней паузы.

Чувствую ли я истощение? - Нет. Есть ли у меня мотивация? - Конечно! Нужен ли мне более длинный отдых? - Это хороший урок для меня как фокусироваться на качестве, а не на продолжительности", - написал Трубин на своей странице в Instagram.