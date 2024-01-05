  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин: Чемпионат без зимнего перерыва - это новый опыт
В тренде

Трубин: Чемпионат без зимнего перерыва - это новый опыт

Наши за границей

Украинский футболист мотивирован, чтобы становиться лучше

Трубин: Чемпионат без зимнего перерыва - это новый опыт

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин рассказал о новом опыте в португальском клубе.

"Чемпионат без зимнего перерыва - это новый опыт.

Год без остановки с зимних сборов и почти без летней паузы.

Чувствую ли я истощение? - Нет. Есть ли у меня мотивация? - Конечно! Нужен ли мне более длинный отдых? - Это хороший урок для меня как фокусироваться на качестве, а не на продолжительности", - написал Трубин на своей странице в Instagram.

Напомним, Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" летом 2023 года. В текущем сезоне кипер провел 20 матчей за "орлов", в которых пропустил 17 голов и в 8-ми матчах сыграл "на ноль".

Читайте такжеБоту: Для Трубина все могло закончиться хуже, если бы он не был так силен психологически
По теме
yellow-arrow
Виталий Миколенко получил средние оценки от статистических порталов в матче против Кристал Пэлас
yellow-arrow
Кубок Англии. Кристал Пэлас – Эвертон 0:0. Ничья, которой боялись все
yellow-arrow
Довбик - после игры с Атлетико: Что за ночь!
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости