Кулач: На данный момент я игрок Зиры, а то, что написали, – неправда

Украинский форвард Владислав Кулач опровергнул информацию портала Transfermarkt о том, что он покинул азербайджанскую "Зиру" и стал свободным агентом.

"Мой контракт с "Зирой" действует до конца сезона-2023/2024. Не знаю, почему была опубликована информация о том, что я стал свободным агентом, поскольку на данный момент я игрок "Зиры", а то, что написали, – неправда. Например, прямо сейчас я иду на теоретическое занятие, поэтому не могу с вами долго разговаривать", – отметил нападающий.

Чемпионат Азербайджана возобновится для "Зиры" 22 января выездным поединком против "Сабаила".

На зимний перерыв команда из одноименного пригорода Баку ушла, занимая второе место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего "Карабаха" в 12 очков.

Ранее сообщалось, что два клуба УПЛ интересуются 30-летним Кулачем.