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Кривбасс и Металлист 1925 интересуются Кулачем

Премьер-лига
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Еще два клуба УПЛ держат форварда в орбите внимания

Кривбасс и Металлист 1925 интересуются Кулачем

фото из свободных источников

Новина українською

"Кривбасс" и "Металлист 1925" интересуются 30-летним экс-форвардом "Динамо" Владиславом Кулачем, который в последнее время играл за азербайджанскую "Зиру".

Кроме этого, по данным Sport Arena, еще два неназванных клуба УПЛ держат форварда в сфере внимания.

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Интересно, что недавно портал Transfermarkt давал информацию, что Кулач стал свободным агентом, одно чуть позже пресс-служба "Зиры" публиковало фото, на которых украинец тренировался с командой.

Напомним, что в январе 2023-го нападающий разорвал контракт с киевским "Динамо" и подписал контракт с "Зирой".

За прошедший год Владислав в составе азербайджанской команды 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владислав Кулач Металлист 1925 (Харьков) ФК Зира
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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