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Кривбасс и Металлист 1925 интересуются Кулачем
Еще два клуба УПЛ держат форварда в орбите внимания
фото из свободных источников
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Кроме этого, по данным Sport Arena, еще два неназванных клуба УПЛ держат форварда в сфере внимания.
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Интересно, что недавно портал Transfermarkt давал информацию,
Напомним, что в январе 2023-го нападающий разорвал контракт с киевским "Динамо" и подписал контракт с "Зирой".
За прошедший год Владислав в составе азербайджанской команды 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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