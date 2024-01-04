Кривбасс и Металлист 1925 интересуются Кулачем

" Кривбасс " и "Металлист 1925" интересуются 30-летним экс-форвардом "Динамо" Владиславом Кулачем, который в последнее время играл за азербайджанскую "Зиру".

Кроме этого, по данным Sport Arena, еще два неназванных клуба УПЛ держат форварда в сфере внимания.

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Интересно, что недавно портал Transfermarkt давал информацию, что Кулач стал свободным агентом , одно чуть позже пресс-служба "Зиры" публиковало фото, на которых украинец тренировался с командой.

Напомним, что в январе 2023-го нападающий разорвал контракт с киевским "Динамо" и подписал контракт с "Зирой".

За прошедший год Владислав в составе азербайджанской команды 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.