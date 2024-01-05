Артета оценил состояние Зинченко перед матчем с Ливерпулем
Украинец пропустил прошлую игру канониров из-за травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета перед матчем Кубка Англии с "
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"Он хорошо прогрессирует. Завтра у нас еще одна тренировка. Еще оценим, готов ли он начать игру. В остальном новостей нет", – сказал Артета.
Напомним, что матч "Арсенал" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 7 января, и начнется в 18:30.
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Источник:Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
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