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Артета оценил состояние Зинченко перед матчем с Ливерпулем

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Украинец пропустил прошлую игру канониров из-за травмы

Артета оценил состояние Зинченко перед матчем с Ливерпулем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета перед матчем Кубка Англии с "Ливерпулем" оценил состояние украинского защитника Александра Зинченко, пропустившего матч с "Фулхэмом" (1:2) из-за травмы икроножной мышцы.

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"Он хорошо прогрессирует. Завтра у нас еще одна тренировка. Еще оценим, готов ли он начать игру. В остальном новостей нет", – сказал Артета.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 7 января, и начнется в 18:30.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Ливерпуль Александр Зинченко
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Источник:
Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
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