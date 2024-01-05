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Довбик признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре

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Обновлено

В декабре Артем забил 4 гола в 4-х матчах

Довбик признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре

laliga.com

Новина українською

26-летний украинский форвард "Жироны" Артем Довбик признан игроком месяца в чемпионате Испании, сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Довбик выиграл голосование, опередив Борху Майораля ("Хетафе"), Альваро Вальеса ("Лас-Пальмас"), Родриго ("Реал Мадрид") и Иньяки Уильямса ("Атлетик").

"Усилия украинца сыграли важную роль в том, что "Жирона" завершила декабрь с тремя победами в активе и стала ключом к удержанию команды на вершине таблицы.

"Жирона" переживает очень приятные моменты, а центральный нападающий команды Артем Довбик является лидером лиги по системе гол+пас и зарекомендовал себя как один из выдающихся игроков каталонского клуба.

С четырьмя голами в четырех матчах, приведшими к трем победам и ничьей, украинский нападающий был назван игроком декабря", - пишет пресс-служба Ла Лиги.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
Ла Лига
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Бapceлиниyс
05.01.2024 в 19:42
Вона как! А вы говорите... Браво Артём! Молодец! Так держать!
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
05.01.2024 в 19:42
Вона как! А вы говорите... Браво Артём! Молодец! Так держать!
Ответить
0
0

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