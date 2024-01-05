Довбик признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре

26-летний украинский форвард " Жироны " Артем Довбик признан игроком месяца в чемпионате Испании, сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Довбик выиграл голосование, опередив Борху Майораля ("Хетафе"), Альваро Вальеса ("Лас-Пальмас"), Родриго ("Реал Мадрид") и Иньяки Уильямса ("Атлетик").

"Усилия украинца сыграли важную роль в том, что "Жирона" завершила декабрь с тремя победами в активе и стала ключом к удержанию команды на вершине таблицы.

"Жирона" переживает очень приятные моменты, а центральный нападающий команды Артем Довбик является лидером лиги по системе гол+пас и зарекомендовал себя как один из выдающихся игроков каталонского клуба.

С четырьмя голами в четырех матчах, приведшими к трем победам и ничьей, украинский нападающий был назван игроком декабря", - пишет пресс-служба Ла Лиги.