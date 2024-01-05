Довбик признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре
В декабре Артем забил 4 гола в 4-х матчах
laliga.com
26-летний украинский форвард "
Довбик выиграл голосование, опередив Борху Майораля ("Хетафе"), Альваро Вальеса ("Лас-Пальмас"), Родриго ("Реал Мадрид") и Иньяки Уильямса ("Атлетик").
"Усилия украинца сыграли важную роль в том, что "Жирона" завершила декабрь с тремя победами в активе и стала ключом к удержанию команды на вершине таблицы.
"Жирона" переживает очень приятные моменты, а центральный нападающий команды Артем Довбик является лидером лиги по системе гол+пас и зарекомендовал себя как один из выдающихся игроков каталонского клуба.
С четырьмя голами в четырех матчах, приведшими к трем победам и ничьей, украинский нападающий был назван игроком декабря", - пишет пресс-служба Ла Лиги.
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