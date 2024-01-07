Месхи: УПЛ более быстрая, тебе не дают времени, чтобы подумать, а в Венгрии это время есть

Полузащитник "Кечкемета" Михаил Месхи сравнил уровень УПЛ и венгерского чемпионата.

“Я отметил отличия между чемпионатами еще тогда, когда вернулся из “Мезеокёвешда” в Украину в 2021-м. УПЛ быстрее, тебе не дают времени, чтобы подумать, а в Венгрии это время есть – можно подумать куда развернуться, а только потом отдать пас.

Техника футболистов в Венгрии тоже желает лучшего. В Украине были и очень квалифицированные футболисты. Сейчас очень талантливая молодежь, футбол мобилен, и ты должен быстро принимать решения, а в Венгрии с этим не так”, - сказал Месхи.