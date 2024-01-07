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Месхи: УПЛ более быстрая, тебе не дают времени, чтобы подумать, а в Венгрии это время есть

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В украинском чемпионате более квалифицированные исполнители

Месхи: УПЛ более быстрая, тебе не дают времени, чтобы подумать, а в Венгрии это время есть

Фото: Kecskeméti TE

Новина українською

Полузащитник "Кечкемета" Михаил Месхи сравнил уровень УПЛ и венгерского чемпионата.

“Я отметил отличия между чемпионатами еще тогда, когда вернулся из “Мезеокёвешда” в Украину в 2021-м. УПЛ быстрее, тебе не дают времени, чтобы подумать, а в Венгрии это время есть – можно подумать куда развернуться, а только потом отдать пас.

Техника футболистов в Венгрии тоже желает лучшего. В Украине были и очень квалифицированные футболисты. Сейчас очень талантливая молодежь, футбол мобилен, и ты должен быстро принимать решения, а в Венгрии с этим не так”, - сказал Месхи.

В этом сезоне на счету Михаила 15 матчей за "Кечкемет". В том числе дважды он играл в квалификации Лиги конференций, отличившись ассистом. Его команда идет на восьмом месте в турнирной таблице.

Добавим, что в чемпионате Венгрии выступают 13 украинцев.

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Михаил Месхи
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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