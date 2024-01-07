Месхи: УПЛ более быстрая, тебе не дают времени, чтобы подумать, а в Венгрии это время есть
В украинском чемпионате более квалифицированные исполнители
Фото: Kecskeméti TE
Полузащитник "Кечкемета" Михаил Месхи сравнил уровень УПЛ и венгерского чемпионата.
“Я отметил отличия между чемпионатами еще тогда, когда вернулся из “Мезеокёвешда” в Украину в 2021-м. УПЛ быстрее, тебе не дают времени, чтобы подумать, а в Венгрии это время есть – можно подумать куда развернуться, а только потом отдать пас.
Техника футболистов в Венгрии тоже желает лучшего. В Украине были и очень квалифицированные футболисты. Сейчас очень талантливая молодежь, футбол мобилен, и ты должен быстро принимать решения, а в Венгрии с этим не так”, - сказал Месхи.
В этом сезоне на счету Михаила 15 матчей за "Кечкемет". В том числе дважды он играл в квалификации Лиги конференций, отличившись ассистом. Его команда идет на восьмом месте в турнирной таблице.
Добавим, что в чемпионате Венгрии выступают 13 украинцев.
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