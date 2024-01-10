Мудрик получил одни из худших оценок в составе Челси за матч с Мидлсбро

9 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка Английской Лиги, в котором "Мидлсбро" принимал "Челси".

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик остался в запасе на матч, но вышел на замену на 63-й минуте. К тому моменту "Челси" горел со счетом 0:1 и так и не смог забить ответный гол.

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По итогам матча украинец получил одни из худших оценок в составе "синих" - 6.5 от SofaScore и 6.2 от WhoScored.

За 27 минут украинец совершил 24 касания к мячу, отдал 7 из 10 точных передач (70% точности), причем 1 пас получился ключевым. Также Мудрик нанес 1 удар в створ ворот, 2 раза пошел в дриблинг (0 успешных попыток) и один раз был обыгран на дриблинге.