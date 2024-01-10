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Мудрик получил одни из худших оценок в составе Челси за матч с Мидлсбро

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Украинец вышел на замену в матче Кубка Лиги

Мудрик получил одни из худших оценок в составе Челси за матч с Мидлсбро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

9 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка Английской Лиги, в котором "Мидлсбро" принимал "Челси".

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Украинский вингер гостей Михаил Мудрик остался в запасе на матч, но вышел на замену на 63-й минуте. К тому моменту "Челси" горел со счетом 0:1 и так и не смог забить ответный гол.

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По итогам матча украинец получил одни из худших оценок в составе "синих" - 6.5 от SofaScore и 6.2 от WhoScored.

За 27 минут украинец совершил 24 касания к мячу, отдал 7 из 10 точных передач (70% точности), причем 1 пас получился ключевым. Также Мудрик нанес 1 удар в створ ворот, 2 раза пошел в дриблинг (0 успешных попыток) и один раз был обыгран на дриблинге.

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Мидлсбро Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
10.01.2024 в 01:05
Удивительно, за что остальным игрокам атаки такие высокие оценки за ноль голов в ворота команды низшего дивизиона
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Комментарии 1
Джим Слэйд (Харьков)
10.01.2024 в 01:05
Удивительно, за что остальным игрокам атаки такие высокие оценки за ноль голов в ворота команды низшего дивизиона
Ответить
0
0

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