Лунин остался в запасе Реала на дерби Суперкубка против Атлетико
В старте выйдет Кепа
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграют "
Матч начнется в 21:00 и уже известны стартовые составы команд.
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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на матч, в стартовом составе выйдет Кепа Аррисабалага.
Отметим, что UA-Футбол проведет
????✅ Our starting ???????? ???? @AtletiEnglish!#superSupercopa pic.twitter.com/LAiscj6qgt— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) January 10, 2024
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10.01.2024 в 19:31
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