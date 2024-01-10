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Лунин остался в запасе Реала на дерби Суперкубка против Атлетико

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В старте выйдет Кепа

Лунин остался в запасе Реала на дерби Суперкубка против Атлетико

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграют "Реал" и "Атлетико".

Матч начнется в 21:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на матч, в стартовом составе выйдет Кепа Аррисабалага.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Комментарии
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download1 (huyersk)
10.01.2024 в 19:31
Правильно, бо зіграє вже у фіналі
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
10.01.2024 в 19:31
Правильно, бо зіграє вже у фіналі
Ответить
0
0

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