Лунин остался в запасе Реала на дерби Суперкубка против Атлетико

Сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграют " Реал " и "Атлетико".

Матч начнется в 21:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на матч, в стартовом составе выйдет Кепа Аррисабалага.