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Украинский легионер после чемпионства в Литве сменил команду

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Опытный защитник нашел новый клуб

Украинский легионер после чемпионства в Литве сменил команду

Фото: FC Hegelmann

Новина українською

Украинский защитник Артем Щедрый сменил клуб в Латвии.

31-летний игрок стал игроком "Хегельманна". Срок соглашения не разглашается.

Предыдущим клубом украинца был "Паневежис", вместе с которым он стал чемпионом Литвы-2023. За литовскую команду он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

В Украине Щедрый играл за команду "Динамо-2", "Волынь", "Зирку", "Александрию", "Олимпик", "Днепр-1", "Ингулец" и "Кривбасс". За границей он выступал за эстонскую "Левадию" и чешский "Простеев".

"Хегельманн" завершил сезон-2023 на пятом месте в чемпионате Литвы.

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Артем Щедрый
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Источник:
FC Hegelmann
Опубликовал: Алина Ерофеева
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