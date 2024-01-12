Украинский легионер после чемпионства в Литве сменил команду

Украинский защитник Артем Щедрый сменил клуб в Латвии.

31-летний игрок стал игроком "Хегельманна". Срок соглашения не разглашается.

Предыдущим клубом украинца был "Паневежис", вместе с которым он стал чемпионом Литвы-2023. За литовскую команду он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

В Украине Щедрый играл за команду "Динамо-2", "Волынь", "Зирку", "Александрию", "Олимпик", "Днепр-1", "Ингулец" и "Кривбасс". За границей он выступал за эстонскую "Левадию" и чешский "Простеев".

"Хегельманн" завершил сезон-2023 на пятом месте в чемпионате Литвы.