Гол за 100 минут. Довбик - в топ-5 скорострелов лучших европейских лиг

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал рейтинг игроков топ-5 европейских лиг с наименьшим потраченным временем на забитый мяч.

Учитывались только те игроки, которые провели в текущем сезоне не менее 1000 минут.

5-е место в рейтинге занимает 26-летний украинский форвард " Жироны " Артем Довбик, которому для того, чтобы забить гол, нужно 101,1 минуты.

Возглавляет список нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси, которому на гол нужно 62,1 минуты. На втором месте – Килиан Мбаппе из "ПСЖ" (73,9). На третьем – Лаутаро Мартинес из "Интера" (89,6). Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд – 4-й (92,4).

Ну и напомним, что в текущем сезоне Артем в 18 матчах Ла Лиги забил 11 голов и отдал 6 ассистов.

