Гол за 100 минут. Довбик - в топ-5 скорострелов лучших европейских лиг
Артем продолжает находится в топах скорострелов
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал рейтинг игроков топ-5 европейских лиг с наименьшим потраченным временем на забитый мяч.
Учитывались только те игроки, которые провели в текущем сезоне не менее 1000 минут.
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5-е место в рейтинге занимает 26-летний украинский форвард "
Возглавляет список нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси, которому на гол нужно 62,1 минуты. На втором месте – Килиан Мбаппе из "ПСЖ" (73,9). На третьем – Лаутаро Мартинес из "Интера" (89,6). Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд – 4-й (92,4).
Ну и напомним, что в текущем сезоне Артем в 18 матчах Ла Лиги забил 11 голов и отдал 6 ассистов.
⚽️ Best minutes per goal ratio in each of Europe's top five leagues this season (1000+ mins):— WhoScored.com (@WhoScored) January 11, 2024
???????? Serhou Guirassy (every 62.1 mins)
???????? Kylian Mbappé (every 73.9 mins)
???????? Lautaro Martínez (every 89.6 mins)
???????????????????????????? Erling Haaland (every 92.4 mins)
???????? Artem Dovbyk (every 101.4 mins) pic.twitter.com/xAl0QdlTIK
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