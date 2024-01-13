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Лунин главный претендент Реал Мадрида в случае ухода Куртуа - СМИ

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Нужно дождаться следующего сезона

Лунин главный претендент Реал Мадрида в случае ухода Куртуа - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин может занять позицию первого номера в мадридском "реале", сообщает El Nacional.

Как отмечает El Nacional, Тибо Куртуа намерен покинуть "Реал Мадрид" по окончанию контракта в 2026 году. Но отмечается, если бельгиец не наберет нужной формы, он покинет клуб раньше, и переедет в Саудовскую Аравию. Сейчас идеальным вариантом замене Куртуа является украинец Андрей Лунин, который продемонстрировал выдающие выступления.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил всего 6 голов.

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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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