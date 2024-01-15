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Лунин: Горд представлять и прославлять наш флаг по всему миру

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Украинский голкипер "Реала" посвятил победу над "Барсой" украинцам

Лунин: Горд представлять и прославлять наш флаг по всему миру

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский вратарь Андрей Лунин во второй раз выиграл Суперкубок Испании в составе "Реала". Матч с "Барселоной" завершился со счетом 4:1 в пользу мадридцев.

После поединка украинский легионер заявил, что посвятил победу украинцам, добавив фото, где он с трофеем и сине-желтым флагом.

"Также мне хотелось бы посвятить эту победу украинцам. Для меня гордость иметь возможность представлять и прославлять наш флаг по всему миру", - написал Лунин в своем Instagram.

В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. Еще в пяти встречах он отстоял на "ноль".

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Известна оценка Лунина за финал Суперкубка за финал Суперкубка
Суперкубок Испании Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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