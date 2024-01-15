Лунин: Горд представлять и прославлять наш флаг по всему миру

Украинский вратарь Андрей Лунин во второй раз выиграл Суперкубок Испании в составе "Реала". Матч с "Барселоной" завершился со счетом 4:1 в пользу мадридцев.

После поединка украинский легионер заявил, что посвятил победу украинцам, добавив фото, где он с трофеем и сине-желтым флагом.

"Также мне хотелось бы посвятить эту победу украинцам. Для меня гордость иметь возможность представлять и прославлять наш флаг по всему миру", - написал Лунин в своем Instagram.

В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. Еще в пяти встречах он отстоял на "ноль".