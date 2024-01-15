Украинский нападающий официально перешел в клуб Серии А
Молодой игрок продолжит карьеру в системе итальянского клуба
Фото: torinofc.it
16-летний украинский нападающий Демьян Есин продолжит карьеру в итальянском "Торино". Украинец уже присоединился к команде и будет играть за U-17, сообщает официальный сайт клуба.
Есин родился 24 апреля 2007 года в Мариуполе, футболом занимался в "Колосе", затем переехал в "Польшу", где защищал цвета "Гутника". Он имеет также опыт выступлений в составе юношеской сборной Украины U-16.
Отметим, что Демьян является сыном экс-хавбека "Шахтера" и "Ворсклы" Дмитрия Есина.
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Источник:torinofc.it
Опубликовал: Алина Ерофеева
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