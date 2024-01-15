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Украинский нападающий официально перешел в клуб Серии А

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Молодой игрок продолжит карьеру в системе итальянского клуба

Украинский нападающий официально перешел в клуб Серии А

Фото: torinofc.it

Новина українською

16-летний украинский нападающий Демьян Есин продолжит карьеру в итальянском "Торино". Украинец уже присоединился к команде и будет играть за U-17, сообщает официальный сайт клуба.

Есин родился 24 апреля 2007 года в Мариуполе, футболом занимался в "Колосе", затем переехал в "Польшу", где защищал цвета "Гутника". Он имеет также опыт выступлений в составе юношеской сборной Украины U-16.

Отметим, что Демьян является сыном экс-хавбека "Шахтера" и "Ворсклы" Дмитрия Есина.

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Торино
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Источник:
torinofc.it
Опубликовал: Алина Ерофеева
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