Украинский нападающий официально перешел в клуб Серии А

16-летний украинский нападающий Демьян Есин продолжит карьеру в итальянском "Торино". Украинец уже присоединился к команде и будет играть за U-17, сообщает официальный сайт клуба.

Есин родился 24 апреля 2007 года в Мариуполе, футболом занимался в "Колосе", затем переехал в "Польшу", где защищал цвета "Гутника". Он имеет также опыт выступлений в составе юношеской сборной Украины U-16.

Отметим, что Демьян является сыном экс-хавбека "Шахтера" и "Ворсклы" Дмитрия Есина.