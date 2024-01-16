Официально: Гармаш покинул хорватский Осиек

33-летний украинский полузащитник Денис Гармаш покинул расположение “Осиека”. Об этом официально сообщает пресс-служба хорватского клуба.

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Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Гармаш выступал за "Осиек" с сентября 2023 года. Тогда он перешел в хорватскую команду на правах свободного агента из "Динамо". За этот период полузащитник провел всего четыре матча.

Также недавно появилась мнформация, что хавбек, с большой долей вероятности, продолжит карьеру в "Металлисте 1925", который недавно принял Виктор Скрипник.