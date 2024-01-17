Обошелся без Месси. Как Александр Петраков голосовал за награды FIFA The Best
Все тройка лучших игроков, по версии тренера, из Манчестер Сити
Фото: ffa.am
Вечером 15 января в Лондоне проходила церемония вручения наград лучшим игроку, голкиперу и тренеру по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.
Принимал в голосовании и украинский тренер Александр Петраков, который сейчас возглавляет сборную Армении.
Александр Васильевич в тройку лучших игроков включил трех представителей "Манчестер Сити" – Эрлинга Холанда (1 место), Кевина де Брюйне (2 место) и Родри (3 место).
Лучшим тренером Петраков выбрал Пепа Гвардиолу из "Ман Сити", на второе место поставил Симоне Индзаги ("Интер") и Анге Постекоглу ("Тоттенхэм").
Лучшие вратари, по версии украинского специалиста – Эдерсон ("Сити"), Тибо Куртуа ("Реал") и Марк Андре тер Штеген ("Барселона").
Напомним, что лучшим игроком 2023 года, в итоге, был признан Лионель Месси, лучшим тренером – Пеп Гвардиола, а лучшим вратарем - Эдерсон.
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