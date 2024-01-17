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Обошелся без Месси. Как Александр Петраков голосовал за награды FIFA The Best

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Все тройка лучших игроков, по версии тренера, из Манчестер Сити

Обошелся без Месси. Как Александр Петраков голосовал за награды FIFA The Best

Фото: ffa.am

Новина українською

Вечером 15 января в Лондоне проходила церемония вручения наград лучшим игроку, голкиперу и тренеру по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.

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Принимал в голосовании и украинский тренер Александр Петраков, который сейчас возглавляет сборную Армении.

Александр Васильевич в тройку лучших игроков включил трех представителей "Манчестер Сити" – Эрлинга Холанда (1 место), Кевина де Брюйне (2 место) и Родри (3 место).

Лучшим тренером Петраков выбрал Пепа Гвардиолу из "Ман Сити", на второе место поставил Симоне Индзаги ("Интер") и Анге Постекоглу ("Тоттенхэм").

Лучшие вратари, по версии украинского специалиста – Эдерсон ("Сити"), Тибо Куртуа ("Реал") и Марк Андре тер Штеген ("Барселона").

Напомним, что лучшим игроком 2023 года, в итоге, был признан Лионель Месси, лучшим тренером – Пеп Гвардиола, а лучшим вратарем - Эдерсон.

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Армения Александр Петраков
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Источник:
FIFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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