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"Все решилось после первой игры". Дмитрий Есин рассказал, как его сын попал в Торино

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Поначалу Демьян будет защищать цвета команды U-17

"Все решилось после первой игры". Дмитрий Есин рассказал, как его сын попал в Торино

Фото: ФК Торіно

Новина українською

Бывший украинский футболист Дмитрий Есин, который является отцом 16-летнего Демьяна Есина, рассказал, как его сын оказался в итальянском "Торино".

- В Италию Демьян приехал в середине октября, сначала на просмотр у. Сыграл один спарринг - против "Вероны" U-18, и на следующий день мне позвонил товарищ из Италии и сказал, что моим сыном заинтересовались в "Торино".

- Насколько я понимаю, в правилах ФИФА иностранным игрокам до 18 лет нельзя подписывать взрослые контракты. На каких правах Демьян в "Торино"? Типа как договор о подготовке? Кому принадлежат права на него?

- У нас с "Торино" подписан договор до конца чемпионата и на следующий же день уже взрослый трансфер Демьяна будет принадлежать "Торино".

- В каких турнирах он сможет принять участие в 2024 году? Официальные матчи чемпионата Италии среди юношей сюда входят?

- Да, конечно. Он вносится в заявку юношеского состава и может играть в турнирах U-17, U-18 и U-19.

- Успел ли Демьян уже дебютировать за "Торино", хотя бы в спаррингах?

- Он успел уже провести четыре спарринга - дважды играл против U-18 "Торино", однажды - против первой клубной команды, а также товарищеский матч против "Брешии", - рассказал Дмитрий Есин.

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Дмитрий Есин Торино
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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vadooo (Слатино)
18.01.2024 в 12:35
Папа порешал.
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Комментарии 1
vadooo (Слатино)
18.01.2024 в 12:35
Папа порешал.
Ответить
0
0

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