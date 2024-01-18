"Все решилось после первой игры". Дмитрий Есин рассказал, как его сын попал в Торино
Поначалу Демьян будет защищать цвета команды U-17
Фото: ФК Торіно
Бывший украинский футболист Дмитрий Есин, который является отцом 16-летнего Демьяна Есина, рассказал, как его сын оказался в итальянском "Торино".
- В Италию Демьян приехал в середине октября, сначала на просмотр у. Сыграл один спарринг - против "Вероны" U-18, и на следующий день мне позвонил товарищ из Италии и сказал, что моим сыном заинтересовались в "Торино".
- Насколько я понимаю, в правилах ФИФА иностранным игрокам до 18 лет нельзя подписывать взрослые контракты. На каких правах Демьян в "Торино"? Типа как договор о подготовке? Кому принадлежат права на него?
- У нас с "Торино" подписан договор до конца чемпионата и на следующий же день уже взрослый трансфер Демьяна будет принадлежать "Торино".
- В каких турнирах он сможет принять участие в 2024 году? Официальные матчи чемпионата Италии среди юношей сюда входят?
- Да, конечно. Он вносится в заявку юношеского состава и может играть в турнирах U-17, U-18 и U-19.
- Успел ли Демьян уже дебютировать за "Торино", хотя бы в спаррингах?
- Он успел уже провести четыре спарринга - дважды играл против U-18 "Торино", однажды - против первой клубной команды, а также товарищеский матч против "Брешии", - рассказал Дмитрий Есин.
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