Коваленко восстановился после травмы и готов помочь Эмполи в ближайшем матче
Украинец не играл с конца декабря
Фото: Empoli FC
Украинский полузащитник "
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Украинец не играл с 30 декабря и пропустил две встречи чемпионата - с "Миланом" (0:3) и "Вероной" (1:2).
Напомним, что 27-летний Коваленко в этом сезоне провел за "Эмполи" 9 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую.
Напомним, что матч "Эмполи" - "Монца" состоится в воскресенье, 21 января, и начнется в 16:00.
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Источник:pianetaempoli
Опубликовал: Михаил Черныш
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