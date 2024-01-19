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Коваленко восстановился после травмы и готов помочь Эмполи в ближайшем матче

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Украинец не играл с конца декабря

Коваленко восстановился после травмы и готов помочь Эмполи в ближайшем матче

Фото: Empoli FC

Новина українською

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко восстановился после повреждения и будет готов сыграть в ближайшем матче своей команды – поединке 21-го тура Серии А против "Монцы".

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Украинец не играл с 30 декабря и пропустил две встречи чемпионата - с "Миланом" (0:3) и "Вероной" (1:2).

Напомним, что 27-летний Коваленко в этом сезоне провел за "Эмполи" 9 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую.

Напомним, что матч "Эмполи" - "Монца" состоится в воскресенье, 21 января, и начнется в 16:00.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
pianetaempoli
Опубликовал: Михаил Черныш
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